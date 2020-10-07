"Надо проверить почтовый ящик". Тихановская призналась, что не знала об объявлении себя в розыск в РФ

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала появившуюся информацию о том, что она объявлена в розыск в России. Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу "БелСат", которое было опубликовано в "Телеграме".

— Надо проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Беларуси [замешана], а тем более в России, — ответила Тихановская.

Кроме того, экс-кандидат на пост главы государства добавила, что в последнее время у неё очень насыщенный график и новости о своём розыске она не слышала.

Напомним, данные экс-кандидата на пост главы Белоруссии Светланы Тихановской появились в реестре разыскиваемых лиц МВД РФ сегодня. При этом, по какой именно статье разыскивается политик, там не уточняется. Позже адвокат Дмитрий Аграновский поделился мнением, что Тихановскую могли объявить в розыск в России в рамках договора о Союзном государстве.