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Российский космонавт заявил, что на Марсе уже есть жизнь

По его словам, она похожа на земную, но более приспособлена к новой среде.

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В Солнечной системе наша планета Земля, вероятно, не единственная обитаемая, вполне вероятно, что на Марсе тоже есть жизнь. Причём появилась она там не без участия человека. Такое предположение высказал лётчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев.

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Она занесена, скорее всего, нами уже. Потому что вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса (как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин), всё равно в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы, — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, эти случайные космические пассажиры вполне могли адаптироваться к условиям Красной планеты и начать там развиваться. Он напомнил, что некоторым микроорганизмам удалось выдержать даже пребывание в открытом космосе.

С учётом этого Артемьев предположил, что к моменту, когда человечество доберётся до Марса, может обнаружить там форму жизни, которая будет похожа на земную, но более приспособленную к новому дому.

Ранее Лайф сообщал, что в России снимут первый художественный фильм в космосе.

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