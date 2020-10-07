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Эксперты ожидают повышения рождаемости в России из-за коронавируса

При этом отмечается, что строить демографические прогнозы пока рановато.

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На фоне ситуации с коронавирусом в России может увеличиться также показатель рождаемости. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков в интервью "Известиям".

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Через несколько дней певица даёт концерт, зал на котором будет заполнен лишь наполовину.

Что будет с рождаемостью, тоже большой вопрос. Есть разные версии, в том числе, что на фоне коронавируса она вполне может вырасти, — приводит его слова издание.

В целом же, говоря о данных Росстата, Малков отметил, что к настоящему моменту рано строить какие-либо демографические прогнозы. Он также уточнил, что чаще остальных жертвами коронавируса становились люди, у которых были обнаружены хронические заболевания и которые и так скончались бы через "несколько месяцев".

Ранее Лайф сообщал, что российский композитор Виктор Дробыш пожаловался на убытки из-за коронавируса.

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