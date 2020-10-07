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К концу 2020 года каждая пятая компания в России планирует сокращение сотрудников

По мнению экспертов, в стране до сих пор сохраняются отрасли, которые ещё далеки от восстановления.

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Фото © Pixabay

К концу текущего года почти каждый пятый работодатель (22%) в России планирует провести сокращение своих сотрудников. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса сервиса Нh.ru.

Кроме того, практически каждая десятая организация (11%) в стране уменьшит размер заработной платы работников.

До сих пор сохраняются отрасли, которые ещё далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним, — отметил руководитель пресс-службы сервиса Александр Джабаров.

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Решение обусловлено эпидемиологической обстановкой.

Также по результатам опроса выяснилось, что из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, сокращение штатов произошло уже почти в половине (47%) российских компаний.

Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров тоже отметил ухудшение состояния рынка труда в стране, добавив, что в октябре показатели по открытым вакансиям заметно снизились. А директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина уточнила, что перевод сотрудников на удалёнку снова сильно ударит по финансовому состоянию компаний и они будут вынуждены проводить сокращение штатов.

Ранее британские исследователи объяснили, в чём польза от коронавируса для работы.

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