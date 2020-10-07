Пациентка частной клиники в Москве умерла после пластической операции

В одной из частных клиник в центре Москвы после проведённой пластической операции скончалась женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка. Отмечается, что пациентку обнаружили мёртвой в палате после платной медицинской процедуры. По некоторым данным, женщина обратилась в клинику, чтобы сделать подтяжку лица и блефаропластику.
Медики нашли у Айзы Анохиной опухоль. Блогерша готовится к операцииПроблему обнаружили в ходе планового медицинского обследования.
По предварительной версии, операция прошла успешно, а тело пациентки нашли на следующее утро. Предполагается, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.
— Прокуроры проверят соблюдение медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг, — отметили в прокуратуре.
Добавим, что проведение проверки поручено Пресненской межрайонной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в частной медицинской клинике в Москве за непродолжительное время скончалось четыре пациента.
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