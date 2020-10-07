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Пациентка частной клиники в Москве умерла после пластической операции

По данному факту прокуратура проводит свою проверку.

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Фото © Pixabay

В одной из частных клиник в центре Москвы после проведённой пластической операции скончалась женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка. Отмечается, что пациентку обнаружили мёртвой в палате после платной медицинской процедуры. По некоторым данным, женщина обратилась в клинику, чтобы сделать подтяжку лица и блефаропластику.

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Проблему обнаружили в ходе планового медицинского обследования.

По предварительной версии, операция прошла успешно, а тело пациентки нашли на следующее утро. Предполагается, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Прокуроры проверят соблюдение медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг, — отметили в прокуратуре.

Добавим, что проведение проверки поручено Пресненской межрайонной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в частной медицинской клинике в Москве за непродолжительное время скончалось четыре пациента.

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