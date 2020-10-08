Число случаев коронавируса в мире превысило 36 миллионов

С момента начала пандемии общее число подтверждённых диагнозов коронавирусной инфекции в мире превысило 36 миллионов. Об этом сообщает Университета Джонса Хопкинса в США, анализирующий информацию от местных властей и различных организаций.

По его данным, в общей сложности коронавирус выявлен 36 063 675 человек, их них 7 546 488 в США, 6 757 131 в Индии и 5 000 694 в Бразилии.

Общее число погибших от инфекции составляет 1 054 153 и первую тройку по числу летальных исходов те же страны, что лидируют по статистике заболеваемости: 211 725 в США, 148 228 в Бразилии и 104 555 погибших в Индии.