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Число случаев коронавируса в мире превысило 36 миллионов

Более одного миллиона человек скончались от заболевания.

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Фото © АР/ТАСС

С момента начала пандемии общее число подтверждённых диагнозов коронавирусной инфекции в мире превысило 36 миллионов. Об этом сообщает Университета Джонса Хопкинса в США, анализирующий информацию от местных властей и различных организаций.

В Москве коронавирус подтвердился ещё у 3229 человек

За этот же период полностью побороть болезнь в столице удалось 1262 пациентам.

По его данным, в общей сложности коронавирус выявлен 36 063 675 человек, их них 7 546 488 в США, 6 757 131 в Индии и 5 000 694 в Бразилии.

Общее число погибших от инфекции составляет 1 054 153 и первую тройку по числу летальных исходов те же страны, что лидируют по статистике заболеваемости: 211 725 в США, 148 228 в Бразилии и 104 555 погибших в Индии.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп распорядился бесплатно раздавать "президентское" лекарство от коронавируса в США.

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