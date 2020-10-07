Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Трамп распорядился бесплатно раздавать "президентское" лекарство от коронавируса в США

Аналогичный препарат ранее был введён самому американскому лидеру.

63

Президент США Дональд Трамп записал новое обращение после выздоровления от коронавируса, в котором пообещал обеспечить каждого американца таким же лекарством от инфекции, которое получал он сам. Видеозапись была опубликована в его твиттере.

Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент, — сказал он.

По словам Трампа, после приёма препарата его состояние значительно улучшилось. Более того, он уже подготовил экстренное разрешение на применение этого лекарства и его аналогов на территории США и заверил, что первые партии будут переданы в больницы, как только это будет возможно.

Трампа раскритиковали за видео со скрытым кашлем

В этом увидели попытку скрыть его настоящее состояние.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп вернулся к работе в Белом доме после лечения от CoViD-19, о котором он сообщил 2 октября. Позже главе Белого дома ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, он также перебрался на некоторое время в военный госпиталь. 5 октября после прохождения лечения американский лидер покинул медучреждение, у него также выявили антитела к CoViD-19.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.