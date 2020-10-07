Трамп распорядился бесплатно раздавать "президентское" лекарство от коронавируса в США

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Президент США Дональд Трамп записал новое обращение после выздоровления от коронавируса, в котором пообещал обеспечить каждого американца таким же лекарством от инфекции, которое получал он сам. Видеозапись была опубликована в его твиттере.

— Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент, — сказал он.

По словам Трампа, после приёма препарата его состояние значительно улучшилось. Более того, он уже подготовил экстренное разрешение на применение этого лекарства и его аналогов на территории США и заверил, что первые партии будут переданы в больницы, как только это будет возможно.