Трамп распорядился бесплатно раздавать "президентское" лекарство от коронавируса в США

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
Президент США Дональд Трамп записал новое обращение после выздоровления от коронавируса, в котором пообещал обеспечить каждого американца таким же лекарством от инфекции, которое получал он сам. Видеозапись была опубликована в его твиттере.
— Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент, — сказал он.
По словам Трампа, после приёма препарата его состояние значительно улучшилось. Более того, он уже подготовил экстренное разрешение на применение этого лекарства и его аналогов на территории США и заверил, что первые партии будут переданы в больницы, как только это будет возможно.
Трампа раскритиковали за видео со скрытым кашлемВ этом увидели попытку скрыть его настоящее состояние.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп вернулся к работе в Белом доме после лечения от CoViD-19, о котором он сообщил 2 октября. Позже главе Белого дома ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, он также перебрался на некоторое время в военный госпиталь. 5 октября после прохождения лечения американский лидер покинул медучреждение, у него также выявили антитела к CoViD-19.
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