Демократы обвинили Трампа в том, что он доверяет Путину больше, чем разведке США

Кандидат на пост вице-президента США от демократов Камала Харрис заявила, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп предпочитает больше верить заявлениям его российского коллеги Владимира Путина, а не сообщениям американской разведки о "вмешательстве РФ" в выборы главы государства в Штатах. Об этом она сообщила во время теледебатов с вице-президентом США — республиканцем Майклом Пенсом.

— Я являюсь членом сенатского комитета по разведке, и американское разведывательное сообщество заявляло нам о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году, — отметила Харрис.

По её словам, "то же самое заявляет и директор ФБР Кристофер Рей, но Дональд Трамп, являющийся главнокомандующим американскими вооружёнными силами, предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества".

В Америке уже не раз заявляли, что РФ, а также Китай и Иран предпринимают попытки вмешаться в выборы президента США. Российская сторона категорически отрицает данные обвинения.

Кроме того, Харрис указала на бездействие Трампа в вопросе "сговора" России с представителями группировки "Талибан"*, согласно которому Москва якобы предлагала вознаграждение за нападения на американских солдат.

— Опубликованы данные о том, что Россия предлагала вознаграждения за американских солдат. Дональд Трамп по меньшей мере шесть раз разговаривал с Владимиром Путиным и ни разу не поднимал этот вопрос, — добавила кандидат в вице-президенты.

При этом Камала Харрис заявила, что кандидат на президентское кресло от демократов Джо Байден "никогда бы не поступил так и привлёк бы Россию к ответственности за любую угрозу нашей национальной безопасности или нашим войскам".

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее она назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала данную информацию фейком. Об отсутствии доказательств также говорили глава Пентагона и глава ВС США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".