Журналистка из Швеции считает, что школьники в России получают слишком большие нагрузки
Она также добавила, что образовательные учреждения взваливают на родителей учеников "огромную ношу".
Журналистка Анна-Лена Лаурен заявила, что школьники в России, по её мнению, получают слишком большие нагрузки. Об этом она написала в материале для шведской газеты Dagens Nyheter.
— Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий, — отметила журналистка.
Кроме того, как утверждает Лаурен, осенью ученикам часто дают задание сделать "фигурки из шишек или ещё каких-то природных материалов".
— Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешёвке продают их измотанным родителям, — поведала автор статьи.
Журналистка также добавила, что российские школы взваливают на родителей учеников "огромную ношу", что "приводит к необходимости всеобъемлющего контроля".
Лаурен уточнила, что если в Швеции учёба считается "весёлым и добровольным процессом", то в России "с самого начала стремятся добиться полного контроля и свести на нет малейший риск, что ребёнок совершит ошибку". Автор публикации считает, что из-за этого дети боятся совершить ошибку, хотя это "основополагающий элемент обучения".
Ранее Анна-Лена Лаурен в своих статьях удивлялась тому, что в России детей водят в театр. Она также жаловалась на то, что после переезда в Санкт-Петербург страдает от комаров, и критиковала жителей РФ за слишком рачительное, по её мнению, отношение к отоплению своего жилья.
Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin