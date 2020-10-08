Журналистка из Швеции считает, что школьники в России получают слишком большие нагрузки

Она также добавила, что образовательные учреждения взваливают на родителей учеников "огромную ношу".

Журналистка Анна-Лена Лаурен заявила, что школьники в России, по её мнению, получают слишком большие нагрузки. Об этом она написала в материале для шведской газеты Dagens Nyheter.

— Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий, — отметила журналистка.

Кроме того, как утверждает Лаурен, осенью ученикам часто дают задание сделать "фигурки из шишек или ещё каких-то природных материалов".

— Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешёвке продают их измотанным родителям, — поведала автор статьи.

Журналистка также добавила, что российские школы взваливают на родителей учеников "огромную ношу", что "приводит к необходимости всеобъемлющего контроля".

Лаурен уточнила, что если в Швеции учёба считается "весёлым и добровольным процессом", то в России "с самого начала стремятся добиться полного контроля и свести на нет малейший риск, что ребёнок совершит ошибку". Автор публикации считает, что из-за этого дети боятся совершить ошибку, хотя это "основополагающий элемент обучения".