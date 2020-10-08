Асад назвал планы Трампа по его убийству типичным "американским" методом работы

Заявление Дональда Трампа о том, что он рассматривал убийство президента Сирии Башара Асада, лишний раз говорит о том, что подобные методы работы для США не в новинку и они успешно практикуют их на протяжении десятилетий. Об этом сирийский лидер заявил в интервью РИА "Новости".

— Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового, — приводит его слова агентство.

Асад отмечает, что так или иначе, но подобные планы существовали всегда. В условиях сирийского конфликта всегда нужно помнить о том, что от Вашингтона можно ожидать чего-то подобного.

Он уверен, что урезонить США удастся только с помощью баланса в международных отношениях, который не позволит уйти от ответственности. В противном случае это не прекратится.