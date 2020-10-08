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Большая часть боеприпасов на полыхающем арсенале под Рязанью уже выгорела

Ожидается, что с рассветом удастся приступить к локализации огня.

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Фото © Instagram/svetlanoid

Интенсивность разрывов снарядов на военном арсенале в Рязанской области продолжает снижаться и к настоящему моменту основные группы боеприпасов уже уничтожены. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Один пострадавший находится в коме.

Разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком от 15 до 25 минут, что говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара, – говорится в сообщении.

По предварительным расчётам, если ситуация продолжит развиваться в том же темпе, то уже с рассветом специалисты Минобороны смогут приступить непосредственно к локализации очагов возгорания на территории склада.

Число пострадавших при ЧП под Рязанью возросло до семи

Пять человек находятся в медучреждениях региона.

На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, которым руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. На месте также находится глава МЧС России Евгений Зиничев он осмотрел пострадавшие жилые дома в соседних от склада населённых пунктах. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из помещений. Лайф публиковал момент мощного взрыва.<br/>

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