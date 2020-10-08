Большая часть боеприпасов на полыхающем арсенале под Рязанью уже выгорела

Интенсивность разрывов снарядов на военном арсенале в Рязанской области продолжает снижаться и к настоящему моменту основные группы боеприпасов уже уничтожены. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

– Разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком от 15 до 25 минут, что говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара, – говорится в сообщении.

По предварительным расчётам, если ситуация продолжит развиваться в том же темпе, то уже с рассветом специалисты Минобороны смогут приступить непосредственно к локализации очагов возгорания на территории склада.