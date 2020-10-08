Массовая гибель животных на Камчатке могла произойти из-за природных выбросов

Согласно анализам снимков российских и европейских космических аппаратов, можно сделать вывод, что массовая гибель животных в районе Халактырского пляжа в Камчатском крае могла быть вызвана естественными причинами — выбросами веществ со дна океана и со склонов Козельского вулкана по реке Налычева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что проводился анализ спутниковых снимков побережья и акватории Тихого океана в районе Халактырского пляжа, которые были сделаны в период с 25 августа по 25 сентября.

— В качестве возможной причины экологической катастрофы на Камчатке рассматривается сочетание факторов: во-первых, увеличившийся выброс материалов из района вулкана Козельский по реке Налычева, во-вторых, выброс веществ со дна океана в Авачинском заливе, — рассказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что пик переноса рекой Налычева в акваторию залива неустановленных веществ со склонов вулкана был зафиксирован спутниками 9 сентября. При этом 5 сентября в районе полуострова произошла серия подводных землетрясений с максимальной магнитудой 4,7. Предполагается, что эти толчки могли спровоцировать перенос рекой материалов со стороны вулкана.

Кроме того, говорится, что "участки с крупными подводными пятнами, замеченные на снимках аппарата Sentinel с 1 по 11 сентября в Авачинском заливе, расположены вытянутой группой почти на одной линии, что может говорить о наличии подводной трещины в коре Земли, которая привела к выбросу в воды акватории каких-то веществ".

Добавим, что съёмка с космических аппаратов поверхности залива в районе Халактырского пляжа в радиолокационном спектре показывает отсутствие каких-либо нефтяных пятен на поверхности воды за весь период наблюдений.

— Таким образом, выявленное ранее в пробах воды повышенное содержание нефти и фенола, вероятнее всего, является сопутствующим, но не критичным фактором и не имеет отношения к гибели животных, — уточнил источник.