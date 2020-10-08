Снаряды рвутся до сих пор. Лайф публикует видео масштабного ЧП под Рязанью с коптера

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Взрывы снарядов на военном складе под Рязанью не утихают до сих пор. Как стало известно Лайфу, к настоящему моменту получили травмы различной степени тяжести семь человек.

Как видно на кадрах с места события, объект в настоящий момент охвачен локальными очагами возгорания, возле которых регулярно виднеются всё новые и новые вспышки взрывов боеприпасов. Их видно даже невооружённым глазом с расстояния нескольких километров.