Снаряды рвутся до сих пор. Лайф публикует видео масштабного ЧП под Рязанью с коптера

Видео © LIFE
Взрывы снарядов на военном складе под Рязанью не утихают до сих пор. Как стало известно Лайфу, к настоящему моменту получили травмы различной степени тяжести семь человек.
Тонны пороха могут храниться в подвалах. Жительница Рязанской области рассказала об обстановке после ЧП на полигоне — видеоЛюдей распустили с работы по домам, магазины закрыли.
Как видно на кадрах с места события, объект в настоящий момент охвачен локальными очагами возгорания, возле которых регулярно виднеются всё новые и новые вспышки взрывов боеприпасов. Их видно даже невооружённым глазом с расстояния нескольких километров.
Горящие осколки и стелющийся дым. Федеральную трассу в Рязанской области перекрыли из-за взрывов на складах — видеоНа месте уже дежурят пожарные.
По данным регионального МЧС, в результате пожара повреждено уже 17 строений в расположенных неподалёку населённых пунктах, 140 местных жителей направлены в пункты временного размещения.
В Рязанской области ввели режим ЧС после взрывов на складе боеприпасовСледственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.
Напомним, изначально причиной пожара называлась загоревшаяся трава, пламя с которой охватило территорию склада с боеприпасами. Однако позже появилась информация, что пожар произошёл по причине короткого замыкания на одном из складов. Ранее Лайф публиковал момент мощного взрыва.
Комментариев: 0