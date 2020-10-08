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Снаряды рвутся до сих пор. Лайф публикует видео масштабного ЧП под Рязанью с коптера

Один пострадавший находится в коме.

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Видео © LIFE

Взрывы снарядов на военном складе под Рязанью не утихают до сих пор. Как стало известно Лайфу, к настоящему моменту получили травмы различной степени тяжести семь человек.

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Как видно на кадрах с места события, объект в настоящий момент охвачен локальными очагами возгорания, возле которых регулярно виднеются всё новые и новые вспышки взрывов боеприпасов. Их видно даже невооружённым глазом с расстояния нескольких километров.

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На месте уже дежурят пожарные.

По данным регионального МЧС, в результате пожара повреждено уже 17 строений в расположенных неподалёку населённых пунктах, 140 местных жителей направлены в пункты временного размещения.

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Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.

Напомним, изначально причиной пожара называлась загоревшаяся трава, пламя с которой охватило территорию склада с боеприпасами. Однако позже появилась информация, что пожар произошёл по причине короткого замыкания на одном из складов. Ранее Лайф публиковал момент мощного взрыва.

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