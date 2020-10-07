Жительница Петрозаводска скачала приложение и осталась без трёх тысяч евро

В Петрозаводске 44-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что мошенник похитил её сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный с незнакомого номера и представился работником банка. Мошенник спросил у потерпевшей, меняла ли она номер мобильного телефона, привязанный к сервису интернет-банкинга.

Женщина ответила собеседнику, что ничего не изменяла, в ответ на это злоумышленник рассказал ей, что, вероятно, её телефон был взломан и нужно для проверки скачать специальную антивирусную программу.

— Следуя инструкциям, женщина установила на телефон незнакомую ей программу удалённого доступа и предоставила информацию с экрана лжесотруднику банка, — отметили в полиции.

После этого неизвестный перевёл все накопленные средства женщины на неизвестный счёт. Всего преступник похитил у жительницы Петрозаводска 2800 евро и 4000 рублей. После того как потерпевшая поняла, что её обманули, она и обратилась за помощью к правоохранителям.