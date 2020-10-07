Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Это когда выходят инопланетяне?" Пользователей Сети поразили "безопасные" молнии на носу самолёта

Это связано с повышенной напряжённостью электрического поля в атмосфере

66

Экипажу военно-транспортного самолёта C-17 Globemaster III ВВС Великобритании удалось запечатлеть необычное природное явление, которое называют огнями святого Эльма. Из-за него на обшивке носовой части воздушного судна появились молнии.

Как видно на опубликованных в соцсетях кадрах, дело происходит ночью, автор видео находится в кабине пилотов и прямо перед ним за стеклом одна за одной загораются вспышки молний.

"Максимально чётко". Пилоты Ми-8 рассказали о работе в новом фильме Кристофера Нолана

На съёмках учли все мелочи. Дублей было немного.

Это когда открывается межпространственный портал и выходят инопланетяне? задаётся вопросом пользователь @tomc36, намекая на поразительность всего происходящего.

Как сообщает пресс-служба 99-й эскадрильи Королевских ВВС, для сидящих внутри это нисколько не опасно и в действительности означает лишь то, что самолёт находится в зоне повышенной штормовой активности и большой напряжённости электрического поля в атмосфере.

Ранее Лайф сообщал, что пилотам удалось посадить пассажирский самолёт в аэропорту Якутска на одном работающем двигателе.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.