"Это когда выходят инопланетяне?" Пользователей Сети поразили "безопасные" молнии на носу самолёта

This is what the office looks like to a @99Sqn C-17 crew navigating their way through the ITCZ (Inter Tropical Convergence Zone) at night! The electrical weather phenomenon of St Elmo’s Fire isn’t dangerous, but it usually means you’re surrounded by storms! ⚡️#99Sqn #C17 #RAF pic.twitter.com/d1YrWUqMMR — 99 Squadron RAF (@99Sqn) October 5, 2020

Экипажу военно-транспортного самолёта C-17 Globemaster III ВВС Великобритании удалось запечатлеть необычное природное явление, которое называют огнями святого Эльма. Из-за него на обшивке носовой части воздушного судна появились молнии.

Как видно на опубликованных в соцсетях кадрах, дело происходит ночью, автор видео находится в кабине пилотов и прямо перед ним за стеклом одна за одной загораются вспышки молний.

— Это когда открывается межпространственный портал и выходят инопланетяне? — задаётся вопросом пользователь @tomc36, намекая на поразительность всего происходящего.

Как сообщает пресс-служба 99-й эскадрильи Королевских ВВС, для сидящих внутри это нисколько не опасно и в действительности означает лишь то, что самолёт находится в зоне повышенной штормовой активности и большой напряжённости электрического поля в атмосфере.