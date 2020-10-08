Королевская ошибка. Британский историк назвал главный просчёт Елизаветы II в отношениях с Меган Маркл

Британский историк и биограф Роберт Лейси считает, что Елизавета II допустила ошибку, когда отнеслась к Меган Маркл как к обычному новому члену королевской семьи. Об этом он написал в своей новой книге "Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда", отрывок из которой приводит издание The Mirror.
По словам автора, Меган Маркл — это единственный человек в главной семье Великобритании, который сам заработал миллионы фунтов стерлингов и поднялся с самых низов. Лейси рассказал, что королеве следовало учесть это и с самого начала обговорить с избранницей принца Гарри её ожидания, желания и правила жизни во дворце. Историк назвал главной ошибкой Елизаветы II то, что именно это не было сделано.
Netflix прокомментировал слухи о возобновлении актёрской карьеры Меган МарклВыяснилось, что если она и уйдёт от съёмочной площадки, то недалеко.
— Вместо этого они отправили её с королевой на открытие моста. Не то чтобы это было неправильно, но они ужасно ошиблись, решив, что невеста младшего сына станет обычным членом королевской семьи. Она никогда не собиралась становиться обычным членом королевской семьи, — поведал Лейси об одной из первых личных встреч Меган Маркл и Елизаветы II.
При этом автор книги подчеркнул, что супруга Гарри нравилась королеве и она считала актрису хорошей парой для своего внука.
Кроме того, в своей работе Лейси назвал вражду принца Гарри и принца Уильяма губительной для монархии и увидел её истоки в том, что старший брат как наследник престола слишком заботился о репутации королевской семьи и не думал о личном счастье младшего.
Напомним, 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл вышли из королевской семьи, отказавшись от всех титулов. Также пара больше не будет получать финансирование из бюджета страны. При этом супруги сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских. Лайф сообщал, что они переехали в США и поселились на вилле 50-летнего голливудского продюсера Тайлера Перри в Калифорнии. Кроме того, пара решила начать бизнес в киноиндустрии, супруги уже основали продюсерскую компанию.
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