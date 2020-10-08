Королевская ошибка. Британский историк назвал главный просчёт Елизаветы II в отношениях с Меган Маркл

Британский историк и биограф Роберт Лейси считает, что Елизавета II допустила ошибку, когда отнеслась к Меган Маркл как к обычному новому члену королевской семьи. Об этом он написал в своей новой книге "Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда", отрывок из которой приводит издание The Mirror.

По словам автора, Меган Маркл — это единственный человек в главной семье Великобритании, который сам заработал миллионы фунтов стерлингов и поднялся с самых низов. Лейси рассказал, что королеве следовало учесть это и с самого начала обговорить с избранницей принца Гарри её ожидания, желания и правила жизни во дворце. Историк назвал главной ошибкой Елизаветы II то, что именно это не было сделано.

— Вместо этого они отправили её с королевой на открытие моста. Не то чтобы это было неправильно, но они ужасно ошиблись, решив, что невеста младшего сына станет обычным членом королевской семьи. Она никогда не собиралась становиться обычным членом королевской семьи, — поведал Лейси об одной из первых личных встреч Меган Маркл и Елизаветы II.

При этом автор книги подчеркнул, что супруга Гарри нравилась королеве и она считала актрису хорошей парой для своего внука.

Кроме того, в своей работе Лейси назвал вражду принца Гарри и принца Уильяма губительной для монархии и увидел её истоки в том, что старший брат как наследник престола слишком заботился о репутации королевской семьи и не думал о личном счастье младшего.