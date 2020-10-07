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В Рязанской области ввели режим ЧС после взрывов на складе боеприпасов

Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.

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В Рязанской области ввели режим ЧС после пожара на складе с боеприпасами, в результате которого стали взрываться снаряды. Об этом сообщил глава региона Николай Любимов.

Режим ЧС уже введён, областной режим ЧС. Поэтому силы и средства, которые необходимы, сюда мы подключаем, — рассказал он.

Тем временем Военный следственный отдел СК РФ по Рязанскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием. На место уже выехали специалисты.

На горящем складе с боеприпасами под Рязанью снижается интенсивность разрывов. На горизонте заметно красное зарево — видео

Окрестность оглашает грохотом примерно каждые десять минут.

Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Также сообщалось, что в результате ЧП пострадали два человека, один из которых в реанимации. Позже их число возросло до пяти. На место происшествия выехала колонна служебного транспорта. Лайф публиковал момент мощного взрыва.

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