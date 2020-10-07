В Рязанской области ввели режим ЧС после взрывов на складе боеприпасов

В Рязанской области ввели режим ЧС после пожара на складе с боеприпасами, в результате которого стали взрываться снаряды. Об этом сообщил глава региона Николай Любимов.

— Режим ЧС уже введён, областной режим ЧС. Поэтому силы и средства, которые необходимы, сюда мы подключаем, — рассказал он.