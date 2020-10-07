Михаил Жванецкий объявил об уходе со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий объявил о завершении карьеры артиста. О его намерениях покинуть сцену на 87-м году жизни сообщил его представитель Олег Сташкевич.

— Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную. Зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность, — сказал пресс-секретарь Жванецкого в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что Жванецкий считает себя реалистом и понимает, что выходить на сцену в его возрасте не стоит. У каждого артиста должно хватать мужества признаться себе в этом и прекратить выступать, подчеркнул представитель писателя, добавив, что у Жванецкого это мужество есть.