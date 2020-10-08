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Солодов: Опасных токсинов в воде и в воздухе у побережья Камчатки не обнаружено

При этом глава региона заметил, что есть отдельные превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, но они не могли привести к такой катастрофе.

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Фото © ТАСС / МЧС России

Опасных токсинов в воде у побережья Камчатки, где произошло загрязнение Авачинской бухты, в результате чего массово погибли морские обитатели, не было выявлено. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов, передаёт РИА "Новости".

Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод — до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях, — поведал глава региона.

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Уточняется, что в качестве возможной причины экологической катастрофы рассматривается сочетание факторов.

Однако, как утверждает Солодов, есть отдельные превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, но они не могли привести к такой катастрофе.

Кроме того, губернатор Камчатки заметил, что специалисты не выявили опасных веществ и в воздухе. При этом Владимир Солодов уточнил, что на данный момент отрабатываются две версии загрязнения акватории: техногенная — разлив вещества, и природная — явления в самом океане.

Самое главное сейчас — понять, что же всё-таки послужило причиной такой массовой гибели и после этого двигаться по осмыслению этого процесса и предотвращения дальнейших последствий, — пояснил глава края.

Солодов также сообщил, что уровень радиации находится в норме, замеры производятся каждый день по всем точкам.

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По словам властей, специалисты обнаружили лишь выброшенную во время шторма морскую капусту и несколько кальмаров.

Напомним, информация о гибели тысяч морских животных на побережье Авачинской бухты появилась 2 октября. Учёные подсчитали, что погибло примерно 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Преимущественно это крабы, осьминоги, мидии и морские звёзды.

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