Солодов: Опасных токсинов в воде и в воздухе у побережья Камчатки не обнаружено

Опасных токсинов в воде у побережья Камчатки, где произошло загрязнение Авачинской бухты, в результате чего массово погибли морские обитатели, не было выявлено. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов, передаёт РИА "Новости".

— Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод — до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях, — поведал глава региона.

Однако, как утверждает Солодов, есть отдельные превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, но они не могли привести к такой катастрофе.

Кроме того, губернатор Камчатки заметил, что специалисты не выявили опасных веществ и в воздухе. При этом Владимир Солодов уточнил, что на данный момент отрабатываются две версии загрязнения акватории: техногенная — разлив вещества, и природная — явления в самом океане.

— Самое главное сейчас — понять, что же всё-таки послужило причиной такой массовой гибели и после этого двигаться по осмыслению этого процесса и предотвращения дальнейших последствий, — пояснил глава края.

Солодов также сообщил, что уровень радиации находится в норме, замеры производятся каждый день по всем точкам.