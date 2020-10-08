"Есть аудитории, где у него получается". Пушков сравнил Зеленского с комедиантом в знатных гостиных

Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский запечатлён с герцогом и герцогиней Кембриджскими — принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.
На своей странице в "Телеграме" член Совета Федерации сравнил украинского лидера с комедиантом, талант которого востребован только в знатных гостиных.
— Всё-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне, — написал Пушков.
Накануне сообщалось, что члены королевской семьи встретились с Зеленским и его супругой Еленой. Это произошло в Букингемском дворце в Лондоне. Встреча прошла в Тронном зале резиденции, принц Уильям поприветствовал украинского президента от имени Её Величества Елизаветы II.
Депутат Рады заявил, что Украина может погибнуть при правлении ЗеленскогоОн уверяет, что Незалежная сейчас переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.
В британскую столицу Зеленский прибыл сегодня с двухдневным визитом, в рамках которого у него запланированы встречи с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, спикером палаты общин парламента Линдси Хойлом и британскими инвесторами. Также ожидается, что между Украиной и Великобританией будет подписано двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнёрстве.
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