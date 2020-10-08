"Есть аудитории, где у него получается". Пушков сравнил Зеленского с комедиантом в знатных гостиных

Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский запечатлён с герцогом и герцогиней Кембриджскими — принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.

На своей странице в "Телеграме" член Совета Федерации сравнил украинского лидера с комедиантом, талант которого востребован только в знатных гостиных.

— Всё-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне, — написал Пушков.

Накануне сообщалось, что члены королевской семьи встретились с Зеленским и его супругой Еленой. Это произошло в Букингемском дворце в Лондоне. Встреча прошла в Тронном зале резиденции, принц Уильям поприветствовал украинского президента от имени Её Величества Елизаветы II.