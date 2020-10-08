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"Есть аудитории, где у него получается". Пушков сравнил Зеленского с комедиантом в знатных гостиных

Сейчас украинский лидер находится с официальным визитом в Лондоне.

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Фото © Instagram / olenazelenska_official

Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал фотографию, на которой президент Украины Владимир Зеленский запечатлён с герцогом и герцогиней Кембриджскими — принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.

На своей странице в "Телеграме" член Совета Федерации сравнил украинского лидера с комедиантом, талант которого востребован только в знатных гостиных.

Всё-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне, — написал Пушков.

Накануне сообщалось, что члены королевской семьи встретились с Зеленским и его супругой Еленой. Это произошло в Букингемском дворце в Лондоне. Встреча прошла в Тронном зале резиденции, принц Уильям поприветствовал украинского президента от имени Её Величества Елизаветы II.

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Он уверяет, что Незалежная сейчас переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.

В британскую столицу Зеленский прибыл сегодня с двухдневным визитом, в рамках которого у него запланированы встречи с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, спикером палаты общин парламента Линдси Хойлом и британскими инвесторами. Также ожидается, что между Украиной и Великобританией будет подписано двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

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