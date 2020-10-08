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Директор Института океанологии РАН оценил версию с "водорослями-зомби", погубившими берег Камчатки

По словам гостя шоу "Дайте сказать", "красные приливы" — это очень распространённое явление.

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Директор Института океанологии РАН оценил версию с "водорослями-зомби", погубившими берег Камчатки

Директор Института океанологии РАН Алексей Соков назвал достоверной версию об отравлении побережья Камчатки токсичными "водорослями-зомби" по примеру того, как это периодически происходит во Флориде. По словам учёного, "красные приливы" — это очень распространённое явление, причём не только для Мексиканского залива, но и для той же Балтики.

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Гостем шоу "Дайте сказать" стал директор Института океанологии РАН Алексей Соков. Он объяснил, почему выброшенные на берег животные выглядят настолько пугающе.

Это абсолютно известная вещь, она реально может быть, — отметил Соков в интервью шоу "Дайте сказать". — Есть водоросли, которые токсичны сами по себе. Нельзя есть морских животных, рыбу, которые поглощают этот планктон, там отравления могут быть — это действительно вещь широко распространённая.

Экологическая катастрофа на Камчатке. Что случилось в Тихом океане?

В конце сентября сёрферы на Камчатке начали жаловаться на ожоги глаз и опубликовали фото и видео с мёртвыми морскими животными на пляже недалеко от Петропавловска-Камчатского, в Авачинской бухте. Последние новости о катастрофе и основные версии её причин — в материале Лайфа.

К слову, ранее другой учёный-ихтиолог в беседе с Лайфом напомнил, что такое явление, как "красный прилив", уже случалось в Авачинской бухте три года назад, однако сегодня об этом почему-то никто не вспоминает. Эксперт отметил, что ещё предстоит исследовать, в каком именно месте произошёл массовый выброс токсинов — в реке или в море. Он порекомендовал проверить, не забиты ли жабры обитателей океана этими водорослями.

Полное интервью с директором Института океанологии РАН о происходящем на Камчатке смотрите в новом выпуске "Дайте сказать".

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