Директор Института океанологии РАН оценил версию с "водорослями-зомби", погубившими берег Камчатки

Директор Института океанологии РАН Алексей Соков назвал достоверной версию об отравлении побережья Камчатки токсичными "водорослями-зомби" по примеру того, как это периодически происходит во Флориде. По словам учёного, "красные приливы" — это очень распространённое явление, причём не только для Мексиканского залива, но и для той же Балтики.

— Это абсолютно известная вещь, она реально может быть, — отметил Соков в интервью шоу "Дайте сказать". — Есть водоросли, которые токсичны сами по себе. Нельзя есть морских животных, рыбу, которые поглощают этот планктон, там отравления могут быть — это действительно вещь широко распространённая.

К слову, ранее другой учёный-ихтиолог в беседе с Лайфом напомнил, что такое явление, как "красный прилив", уже случалось в Авачинской бухте три года назад, однако сегодня об этом почему-то никто не вспоминает. Эксперт отметил, что ещё предстоит исследовать, в каком именно месте произошёл массовый выброс токсинов — в реке или в море. Он порекомендовал проверить, не забиты ли жабры обитателей океана этими водорослями.