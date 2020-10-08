Океанолог объяснил, как морские ежи с побережья Камчатки могли "потерять" свои иголки

Директор Института океанологии РАН Алексей Соков объяснил, как морские ежи с побережья Камчатки могли "потерять" свои иголки

Директор Института океанологии РАН Алексей Соков прокомментировал нетипичный вид погибших на Камчатке морских обитателей. В частности, он объяснил, почему на побережье Тихого океана находят морских ежей без иголок.

— Если они выброшены после шторма, то это нормальное явление, — рассказал Соков в интервью ведущей шоу "Дайте сказать". — Дело в том, что это донные животные и с иголками в живом состоянии они находятся в воде. Если во время шторма происходит выброс их на берег, то происходит абразивный эффект, просто камни иголки с мёртвого ежа стирают.

Учёный отметил, что в прибрежных водах действительно обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов, однако не в такой концентрации, чтобы погубить такое количество морских обитателей. Кроме того, большинство погибших животных обитали не в толще воды, а непосредственно на дне. Это тоже не "бьётся" с версией об отравлении побережья нефтью.

— Тем более что, если говорить про нефтепродукты, то это верхний плёночный слой, а там погибли придонные животные: звёзды, ежи. Трудно представить, как такая концентрация предельно-допустимая в придонном слое могла вызвать эффект, — добавил он.