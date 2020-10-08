В реках Камчатки нашли фосфат-ион, фенол и железо. Их концентрация в разы выше, чем в океане

В реках Камчатки нашли "значительные превышения" норм по загрязняющим веществам. Выводы экспертизы обнародовал Росприроднадзор.
Так, концентрация фосфат-иона превышена в 10,8 раза, железа — в 6,7 раза, фенола — в 2,9 раза. Пробы для анализа эксперты брали с 30 сентября по 5 октября в реках Таенка, Халактырка, Кирпичная, Налычева и Мутнушка, которые впадают в океан.
Директор Института океанологии РАН оценил версию с "водорослями-зомби", погубившими берег КамчаткиПо словам гостя шоу "Дайте сказать", "красные приливы" — это очень распространённое явление.
Напомним, несколько дней назад на побережье Авачинского залива выбросило тысячи туш морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии. Всё самое главное по теме — в онлайне Лайфа.
Экологическая катастрофа на Камчатке. Главное по теме
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