В реках Камчатки нашли фосфат-ион, фенол и железо. Их концентрация в разы выше, чем в океане

Так, концентрация фосфат-иона превышена в 10,8 раза, железа — в 6,7 раза, фенола — в 2,9 раза. Пробы для анализа эксперты брали с 30 сентября по 5 октября в реках Таенка, Халактырка, Кирпичная, Налычева и Мутнушка, которые впадают в океан.