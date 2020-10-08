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Специалисты не обнаружили утечки ядохимикатов с полигона на Камчатке

По словам исследователей, они встретили индикаторных насекомых, которые обитают только в чистой воде.

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Фото © ТАСС / Верещака Елена

Учёные Дальневосточного федерального университета выяснили, что реки, расположенные у Козельского полигона ядохимикатов на Камчатке, одна из которых впадает в Тихий океан, не были загрязнены. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил проректор вуза Дмитрий Земцов.

Он рассказал об итогах третьего дня работы специалистов в районе экологической катастрофы. Уточняется, что учёные ДВФУ прибыли на Камчатку для помощи в исследовании причин загрязнения акватории.

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Даже при небольшом превышении они могут очень негативно сказаться на живых организмах.

Учёные изучили реку Налычева, впадающую в Авачинский залив в районе Халактырского пляжа, а также её притоки… Учёные обследовали реку Мутнушка — приток реки Налычева — и спустились вниз по течению к месту впадения в Авачинский залив. Визуальный осмотр показал, что вода в реках чистая, без необычных отложений, резкого запаха рядом тоже не наблюдается, — отметил Земцов.

По его словам, ими были взяты пробы, также на месте был замерен радиационный фон, показания оказались значительно ниже нормы.

Сегодня мы проверяли версию, что акватория Авачинского залива могла быть отравлена ядохимикатами с полигона Козельский. Мы проверили на следы загрязнения реку Мутнушка, которая течёт от него, и реку Налычева — единственный путь оттуда в океан. Если бы была утечка, эти реки обязательно были бы отравлены, — рассказал завлабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников, чей комментарий привёл Земцов.

Отмечается, что учёные встретили таких индикаторных насекомых, как подёнки, веснянки и ручейники, которые обитают только в чистой воде. По мнению экспертов, все они погибли бы при контакте с токсином.

Земцов добавил, что первые образцы, забранные южнее Авачинской губы, уже доставлены во Владивосток. Специалисты лабораторий ДВФУ и ДВО РАН приступили к проведению первых тестов.

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Превышение допустимого уровня вещества может быть вызвано сточными водами или выбросами химической промышленности.

О том, что Камчатка переживает экологическое бедствие, стало известно в конце сентября. На побережье Авачинского залива выбросило тысячи туш морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии.

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