Специалисты не обнаружили утечки ядохимикатов с полигона на Камчатке

Учёные Дальневосточного федерального университета выяснили, что реки, расположенные у Козельского полигона ядохимикатов на Камчатке, одна из которых впадает в Тихий океан, не были загрязнены. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил проректор вуза Дмитрий Земцов.

Он рассказал об итогах третьего дня работы специалистов в районе экологической катастрофы. Уточняется, что учёные ДВФУ прибыли на Камчатку для помощи в исследовании причин загрязнения акватории.

— Учёные изучили реку Налычева, впадающую в Авачинский залив в районе Халактырского пляжа, а также её притоки… Учёные обследовали реку Мутнушка — приток реки Налычева — и спустились вниз по течению к месту впадения в Авачинский залив. Визуальный осмотр показал, что вода в реках чистая, без необычных отложений, резкого запаха рядом тоже не наблюдается, — отметил Земцов.

По его словам, ими были взяты пробы, также на месте был замерен радиационный фон, показания оказались значительно ниже нормы.

— Сегодня мы проверяли версию, что акватория Авачинского залива могла быть отравлена ядохимикатами с полигона Козельский. Мы проверили на следы загрязнения реку Мутнушка, которая течёт от него, и реку Налычева — единственный путь оттуда в океан. Если бы была утечка, эти реки обязательно были бы отравлены, — рассказал завлабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников, чей комментарий привёл Земцов.

Отмечается, что учёные встретили таких индикаторных насекомых, как подёнки, веснянки и ручейники, которые обитают только в чистой воде. По мнению экспертов, все они погибли бы при контакте с токсином.

Земцов добавил, что первые образцы, забранные южнее Авачинской губы, уже доставлены во Владивосток. Специалисты лабораторий ДВФУ и ДВО РАН приступили к проведению первых тестов.