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Химик рассказал, чем опасен найденный у берегов Камчатки фенол. Он может попасть в рыбу и водопровод

Превышение допустимого уровня вещества может быть вызвано сточными водами или выбросами химической промышленности.

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Фото © Дмитрий Шаромов / Greenpeace России

В свете сложившейся экологической ситуации на Камчатке кандидат химических наук Александр Тягливый рассказал телеканалу "360", чем опасны фенолы, превышение концентрации которых нашли на побережье Тихого океана. Это вещество может попасть даже в рыбу и водопровод и вызвать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем.

Учёный сообщил, что это вещество может образовываться в водах благодаря естественным процессам, однако превышение концентрации возникает именно из-за деятельности человека: в результате проникновения сточных вод в окружающую среду или выбросов химической промышленности.

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Эксперты брали пробы с 30 сентября по 5 октября.

Тягливый подчёркивает, что невысокое содержание фенолов может содержаться даже в рыбе, что не приведёт к её смерти, но в таком случае она может навредить здоровью человека, если попадёт к нему на стол. При этом эксперт добавил, что такая рыба вряд ли появится в продаже.

Содержание фенолов в воде, превышающее ПДК (предельно допустимую концентрацию), приводит к нарушению биосистемы, погибают рыбы. В принципе, это существенный вред экологии и потенциальный риск для человека, которому такое мясо может попасть на стол или если такая вода попадёт в систему центрального водоснабжения, объяснил Тягливый.

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По словам гостя шоу "Дайте сказать", "красные приливы" — это очень распространённое явление.

Академик добавил, что фенолы считаются неустойчивыми веществами. Они легко окисляются, поэтому быстро разлагаются во внешней среде. На скорость их разложения прежде всего влияет температура окружающей среды: чем она ниже, тем медленнее это происходит. Разложение этих веществ, в свою очередь, снижает концентрацию кислорода в воде, что крайне негативно сказывается на её обитателях. К тому же продукты окисления фенолов могут быть токсичными.

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Гостем шоу "Дайте сказать" стал директор Института океанологии РАН Алексей Соков. Он объяснил, почему выброшенные на берег животные выглядят настолько пугающе.

О том, что Камчатка переживает экологическое бедствие, стало известно в конце сентября. На побережье Авачинского залива выбросило тысячи туш морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии. Всё самое главное по теме — в онлайне Лайфа.

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