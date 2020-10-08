Химик рассказал, чем опасен найденный у берегов Камчатки фенол. Он может попасть в рыбу и водопровод

В свете сложившейся экологической ситуации на Камчатке кандидат химических наук Александр Тягливый рассказал телеканалу "360", чем опасны фенолы, превышение концентрации которых нашли на побережье Тихого океана. Это вещество может попасть даже в рыбу и водопровод и вызвать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем.

Учёный сообщил, что это вещество может образовываться в водах благодаря естественным процессам, однако превышение концентрации возникает именно из-за деятельности человека: в результате проникновения сточных вод в окружающую среду или выбросов химической промышленности.

Тягливый подчёркивает, что невысокое содержание фенолов может содержаться даже в рыбе, что не приведёт к её смерти, но в таком случае она может навредить здоровью человека, если попадёт к нему на стол. При этом эксперт добавил, что такая рыба вряд ли появится в продаже.

— Содержание фенолов в воде, превышающее ПДК (предельно допустимую концентрацию), приводит к нарушению биосистемы, погибают рыбы. В принципе, это существенный вред экологии и потенциальный риск для человека, которому такое мясо может попасть на стол или если такая вода попадёт в систему центрального водоснабжения, — объяснил Тягливый.

Академик добавил, что фенолы считаются неустойчивыми веществами. Они легко окисляются, поэтому быстро разлагаются во внешней среде. На скорость их разложения прежде всего влияет температура окружающей среды: чем она ниже, тем медленнее это происходит. Разложение этих веществ, в свою очередь, снижает концентрацию кислорода в воде, что крайне негативно сказывается на её обитателях. К тому же продукты окисления фенолов могут быть токсичными.