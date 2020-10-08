Камчатка — не последняя? Директор Института океанологии РАН рассказал об опасности ядерных захоронений на Новой Земле

Директор Института океанологии РАН рассказал об опасности ядерных захоронений на Камчатке и Новой Земле
Директор Института океанологии РАН Алексей Соков прокомментировал версию загрязнения побережья Камчатки из-за Козельского полигона ядохимикатов. По данным российского Greenpeace, там хранится около 108 тонн пестицидов. В 2010 году полигон закрыли мембраной и засыпали землёй, а в 2018-м, по данным экоактивистов, мембрана с одного края обнажилась, что теоретически могло привести к заражению окружающей среды.
Океанолог объяснил, как морские ежи с побережья Камчатки могли "потерять" свои иголкиГостем шоу "Дайте сказать" стал директор Института океанологии РАН Алексей Соков. Он объяснил, почему выброшенные на берег животные выглядят настолько пугающе.
Соков назвал эту версию вполне вероятной, отметив, что на сегодняшний день разрушена система мониторинга, существовавшая в советские годы. В то время этим занималось Агентство по гидромониторингу и охране окружающей среды. На всех морях проводились систематические измерения параметров среды: температуры, солёности, химических параметров. После развала Союза такая практика прекратилась.
— Источников такого рода по всему Мировому океану, и в частности по России, очень много. А в Балтийском море — захоронение химического оружия или в Карском море в районе Новой Земли. Мы осматриваем по собственной инициативе, мы проводим работы, нам это интересно, происходит ли утечка, — отметил Соков в интервью шоу "Дайте сказать".
По словам учёного, недавно вернулся рейс со специалистами, которые проводили осмотр мест захоронения ядерных отходов с ледоколов и подлодок на Новой Земле.
Директор Института океанологии РАН оценил версию с "водорослями-зомби", погубившими берег КамчаткиПо словам гостя шоу "Дайте сказать", "красные приливы" — это очень распространённое явление.
— Когда это всё захоранивалось, считалось, что это никуда не распространяется. Так вот, результаты наших исследований показывают, что это может распространиться, то есть гидрологические условия таковы, течения таковы, водообмен такой, обмен животными такой, что считалось, что из этой впадины ничего не распространяется. Наш ответ — что может, — резюмировал он.
Полное интервью с директором Института океанологии РАН о происходящем на Камчатке смотрите в новом выпуске "Дайте сказать".
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