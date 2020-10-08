Лайфхак. Как заработать на акциях, если ничего в этом не понимаешь

Приложения для инвестиций

Брокерские сервисы для торговли на бирже обычно дают краткие данные перед началом инвестирования. Стоимость акций на день покупки, стоимость акций неделю назад и другие данные. Набор цифр и графиков новичку в мире инвестиций не скажет ровным счётом ничего. Собственно, я и сам ничего не понимал в механизме инвестирования. Просто знал, что акции некоторых компаний то регулярно растут в цене, и что на этом деле можно как выиграть по-крупному, так и прогореть. В большинстве случаев чтение справочной информации заканчивается после третьего предложения и обычный человек, у которого есть свободный капитал в несколько тысяч или десятков тысяч рублей, купит акции "Газпрома", "Роснефти", Tesla или Intel — в зависимости от того, что ему ближе.

Но если представить новость о том, что машина Tesla убила человека на дороге, а Илон Маск неудачно пошутил в "Твиттере", после чего всего за день (в России в это время будет ночь) акции компании рухнут до исторического минимума, то по спине бежит неприятный холодок. Для примера стоит отметить, что автор текста вложился в акции Tesla не в самый удачный момент — когда Маска критиковали за недостаточный контроль над компанией и перерасход денег. В итоге — минус пять тысяч рублей и испорченное настроение до конца недели, плюс абсолютно негативный опыт и предвзятое отношение к разным инвестиционным продуктам.

Золотые правила инвестиций

Но правда жизни состоит в том, что несмотря на неудачный опыт, инвестиции в ценные бумаги по-прежнему остаются единственным приличным инструментом для сохранения денег. Особенно актуальным инвестирование становится сейчас, когда текущие ставки по вкладам и их доходность постоянно снижаются. Но бездумные вложения, как мой опыт с Tesla, приведут только к расходам, а деньги хочется копить и приумножать. Это важно делать правильно, и приличного "учителя" в этом вопросе нет. Многие говорят, что правило всего одно — входи на минимуме и выходи на пике по желанию. Вроде легко, да? Но не стоит торопиться с выводами.

За пару часов рынок акций, как режим в какой-нибудь стране с труднопроизносимым названием, может поменяться трижды. И к утру начинающий инвестор может увидеть на счету глубокий минус. Поэтому к первому правилу важно добавить второе, и, пожалуй, ключевое: "НЕ держать яйца в одной корзине". Часть средств можно хранить на вкладах, которые дают стабильную доходность, но не всегда поспевают за ростом инфляции, а часть — инвестировать. Но как сделать это правильно и у кого спросить бесплатный совет?

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Проанализировав рынок, я решил пойти самым удобным путём — найти лучшее приложение для инвестиций, в котором будет создана единая экосистема, с помощью которой процесс инвестиций будет понятным от и до даже моей, минимальной финансовой грамотностью.

Решив соблюдать второе и самое важное правило, я бегло изучил русскоязычный App Store и остановил свой выбор на приложении "Тинькофф Инвестиции".

Почему это важно

После регистрации и открытия счёта в приложении мне открылся доступ ко множеству различных инструментов — можно сразу приступать к покупкам. Но моё внимание зацепилось за обучающий курс, который предлагало приложение.

Внутри едва ли не на пальцах и с подробными понятными картинками объясняется, как устроен фондовый рынок, как сделать первые шаги и правильно сформировать инвестиционный портфель, какие инструменты и с каким уровнем риска можно использовать и т.д. Раньше я тоже встречал подобные курсы у финансовых блогеров или консультантов, но они за них просили большие деньги — от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей, причём их эффективность была неизвестна. В приложении "Тинькофф Инвестиции" азам инвестирования можно научиться не просто бесплатно, но и под наблюдением лучших специалистов в этой области. К тому же, крайне интересно было получить в процессе обучения подарочные акции компаний, которые дают за хорошие результаты.

Как это работает

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Обучающий курс состоит из восьми уроков, введения и итогового экзамена, и да — для того чтобы научиться инвестировать, придётся поучиться. Бобби Аксельродом из сериала "Миллиарды" сразу не стать, но ведь он тоже с чего-то начинал. Внутри каждого урока есть теоретический блок и мини-тестирование. Если я отвечаю в тесте хотя бы на половину вопросов верно, то получаю акцию крупной российской или зарубежной компании, как они выбираются — непонятно, возможно, случайным образом. Но от этого их ценность не падает.

Например, при открытии счёта средств на нём не было, и только за введение и прохождение первого урока я "заработал" несколько тысяч рублей. Не деньгами, конечно, а ценными бумагами. За успехи в учёбе мне подарили акции "М.Видео" и МТС. В правилах указано, что если пройти курс целиком и успешно сдать экзамен, то можно получить до 25 тысяч рублей акциями.

Кстати, интересная деталь. В курсе есть подробная инструкция не только о том, как заработать на рынке акций, но и как вернуть НДФЛ, сделав налоговый вычет, при использовании индивидуального инвестиционного счёта. Насколько мне известно, получить эти сведения в других брокерских компаниях бесплатно нельзя — нужно заказывать отдельную налоговую консультацию, тратить время, заказывать сопровождение специалиста. А здесь удобно и быстро.

Внутри уроков, конечно, не только лайфхаки про налоги и другие нюансы, но, что самое главное, там рассказывается, с чего начать и как грамотно сформировать портфель. Например, что важно определить срок инвестирования, который зависит от цели, — условно купить квартиру через семь лет. Если, как и у меня, у вас конкретной цели пока нет, то можно опираться на свой возраст. Курс поясняет: чем старше пользователь, тем менее рисковые инструменты стоит использовать. Если вы готовы рискнуть ради высокой доходности, например, эти условные 50–100 тысяч рублей у вас не последние, есть подушка безопасности, то портфель может состоять на 90% из акций.

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Если нет готовности потерять больше 15% вложений, то лучше выбирать надёжные облигации. Их доходность выше, чем по депозитам, правда, накопить существенную сумму в горизонте 10 лет не получится, они скорее помогут сберечь средства от инфляции.

Например, у меня свободна сумма в пределах 50–100 тыс. рублей и я готов к умеренному риску, в таком случае, как подсказывает мне курс, логичнее выбирать даже не отдельные акции компаний, как кажется большинству новичков, а, например, биржевые (паевые) инвестиционные фонды (примечание: в России — БПИФ, а зарубежные — ETF).

Да, конечно, очень хотелось пойти и накупить блоки акций Facebook на всю сумму — их доходность за последние полгода 65,36%. То есть при вложении 1 тыс. долларов через полгода я мог бы продать акции и выручить 1650$. Очень привлекательно. Но здесь опять работает правило "яиц и корзин". Если что-то внезапно случается с компанией или рынком, высока вероятность потерять часть своих вложений. Например, если Марка Цукерберга обвинят в уклонении от уплаты налогов, акции компании провалятся — и в лучшем случае я не заработаю ничего.

Хитрость биржевых фондов кроется в том, что они инвестируют в акции сразу ряда компаний, а некоторые и в облигации, и золото, при этом отдельная акция такого фонда обойдётся мне (пайщику) дешевле. Некоторые из них стоят 5–6 рублей. Доходность в среднем за год будет ниже, чем у отдельных акций конкретных компаний, за которыми важно следить, но сильно выше, чем ставка по вкладам (напомним, что в среднем вклад за год приносит около 5–6%). Если верить учебнику, то это менее рисковый способ приумножить капитал, чем покупка отдельных акций. Например, фонды типа "вечный портфель" показывают доходность в 14% за год и даже в кризисные времена остаются стабильно доходными.

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