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Свыше 1,6 тысячи снарядов взорвались на складе под Рязанью. Лайф узнал, как теперь выглядит военный городок — фото изнутри

К ликвидации последствий пожара привлечено около 1,5 тысячи человек.

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Фото © LIFE

Взрывы артиллерийских снарядов на складе в Рязанской области теперь происходят раз в 25–30 минут. К настоящему моменту сдетонировало свыше 1,6 тысячи боеприпасов. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщает РИА "Новости".

Произошёл взрыв 1620 снарядов, — уточнил собеседник агентства.

Лайф узнал, как теперь выглядит расположенный рядом со складом военный городок. Сейчас в населённом пункте ничего не горит, однако соседние деревни всё ещё полыхают. Судя по кадрам, взрывной волной в домах повыбивало стёкла, а в некоторых помещениях даже произошло частичное обрушение потолков. Есть и полностью выгоревшие конструкции.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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Глава МЧС доложил Путину о ликвидации ЧП под Рязанью, где загорелся склад боеприпасов

По словам Зиничева, в результате пожара и взрывов пострадало более 20 построек, госпитализировали 16 человек.

Напомним, одной из предварительных причин пожара на военном складе боеприпасов называли возгорание сухой травы, альтернативная версия — короткое замыкание в одном из помещений. Лайф публиковал видео пожара на полигоне с вертолёта МЧС. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, которым руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Там также находится глава МЧС России Евгений Зиничев. Он осмотрел пострадавшие жилые дома в соседних от склада населённых пунктах.

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При возгорании на полигоне пострадало 13 человек.

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