Свыше 1,6 тысячи снарядов взорвались на складе под Рязанью. Лайф узнал, как теперь выглядит военный городок — фото изнутри

Взрывы артиллерийских снарядов на складе в Рязанской области теперь происходят раз в 25–30 минут. К настоящему моменту сдетонировало свыше 1,6 тысячи боеприпасов. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщает РИА "Новости".

— Произошёл взрыв 1620 снарядов, — уточнил собеседник агентства.

Лайф узнал, как теперь выглядит расположенный рядом со складом военный городок. Сейчас в населённом пункте ничего не горит, однако соседние деревни всё ещё полыхают. Судя по кадрам, взрывной волной в домах повыбивало стёкла, а в некоторых помещениях даже произошло частичное обрушение потолков. Есть и полностью выгоревшие конструкции.