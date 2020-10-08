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"Доминирующая идея". Психиатр дал оценку поведению подозреваемого в пропаже школьницы под Тулой

По его мнению, мужчина может что-то скрывать.

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Видео © Соцсети

Психиатр-нарколог дал оценку поведению мужчины, который преследовал 15-летнюю школьницу в Тульской области. Отсмотрев кадры с камер видеонаблюдения, Александр Ковтун пришёл к выводу, что у подозреваемого однозначно был какой-то замысел.

Очевидно, что какой-то замысел у него есть, потому что он целенаправленно движется за девочкой. Заподозрить психическое расстройство нельзя, конечно, по этому видео. Видно, что человек не шатается, трезв, очевидно, что, имея замысел, он целенаправленно действует для его исполнения. Замысел, безусловно, есть, доминирующая идея, — подчеркнул Ковтун в беседе с Лайфом.

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Порой подобные союзы заканчиваются трагедией.

Специалист обратил внимание на походку мужчины и на позу в целом. По мнению психиатра, его внешний вид говорит о том, что он зажат в себе и может что-то скрывать.

Напомним, школьница пропала в городе Богородицке Тульской области несколько дней назад. Девочка вышла из музыкальной школы, но домой так и не вернулась. В последний раз камеры зафиксировали её, преследуемую неизвестным мужчиной. Сейчас его разыскивает полиция.

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