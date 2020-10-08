Под Тулой четвёртый день ищут школьницу. В последний раз девочку видели, когда за ней увязался озирающийся мужчина

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В Богородицке Тульской области пропала 15-летняя девочка. Маша вышла из музыкальной школы 5 октября, а домой так и не вернулась. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и заметила, что некоторое время за подростком, озираясь по сторонам, следовал мужчина в чёрной одежде с пакетом.
По факту исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело об убийстве. Полицейские разыскивают преследовавшего её неизвестного, так как считают, что он может быть причастен к совершению тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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Пропавшую девочку разыскивают правоохранители, спасатели и волонтёры. Следователи допрашивают родных и знакомых Маши.
В Оренбургской области нашли убитой 10-летнюю девочкуСейчас правоохранительные органы города ищут причастного к расправе над школьницей.
Ранее стало известно о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель надругался над детьми, жестоко расправился с ними, расчленил тела своих жертв, а затем сбежал. Спустя три дня преступника задержали в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Выяснилось, что 40-летний Виталий Молчанов уже был судим за тяжкие преступления. Он дал признательные показания, его арестовали на два месяца.
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