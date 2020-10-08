Под Тулой четвёртый день ищут школьницу. В последний раз девочку видели, когда за ней увязался озирающийся мужчина

В Богородицке Тульской области пропала 15-летняя девочка. Маша вышла из музыкальной школы 5 октября, а домой так и не вернулась. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и заметила, что некоторое время за подростком, озираясь по сторонам, следовал мужчина в чёрной одежде с пакетом.