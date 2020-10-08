Молодой актёр утонул в бассейне московского фитнес-клуба

Начинающий актёр Ринат Кафиятуллин умер при загадочных обстоятельствах в Москве вечером 7 октября. Как рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах, тело молодого человека было найдено в бассейне одного из фитнес-клубов на севере столицы.

По факту смерти артиста начата проверка, уточнил собеседник. Кафиятуллина пытались реанимировать очевидцы и врачи скорой, однако результата это не дало.

В 2015 году Ринат закончил актёрский факультет Института современного искусства, работал в Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева. Артист играл Порфирия Петровича в "Преступлении и наказании", Аркадия в "Отцах и детях", Добчинского в "Ревизоре".

Случившееся напоминает недавнюю гибель дочери актёра Владимира Конкина Софии, которая была госпитализирована из бассейна спортклуба с признаками утопления, после чего умерла.