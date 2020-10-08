Молодой актёр утонул в бассейне московского фитнес-клуба

Начинающий актёр Ринат Кафиятуллин умер при загадочных обстоятельствах в Москве вечером 7 октября. Как рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах, тело молодого человека было найдено в бассейне одного из фитнес-клубов на севере столицы.
По факту смерти артиста начата проверка, уточнил собеседник. Кафиятуллина пытались реанимировать очевидцы и врачи скорой, однако результата это не дало.
В 2015 году Ринат закончил актёрский факультет Института современного искусства, работал в Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева. Артист играл Порфирия Петровича в "Преступлении и наказании", Аркадия в "Отцах и детях", Добчинского в "Ревизоре".
Случившееся напоминает недавнюю гибель дочери актёра Владимира Конкина Софии, которая была госпитализирована из бассейна спортклуба с признаками утопления, после чего умерла.
Лайф узнал результаты экспертизы на алкоголь по делу о гибели дочери КонкинаБыли ли в её организме наркотические вещества и иные препараты, ещё предстоит выяснить.
Следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку София отлично плавала. Отец девушки уверен, что его дочь убили. Более того, артист подозревает возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, девушка злоупотребляла алкоголем.
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