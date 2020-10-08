При пожаре на складе с боеприпасами под Рязанью пострадало 13 человек

Число пострадавших при пожаре на военном складе с боеприпасами в Рязанской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своём телеграм-канале.
Отмечается, что три человека находятся в Ряжском межрайонном медицинском центре, их состояние оценивается как средней тяжести. А ещё десять человек разместили в Скопинском ММЦ, из них один пострадавший находится в реанимации. По информации Лайфа, это женщина, сейчас она в коме и подключена к ИВЛ.
Большая часть боеприпасов на полыхающем арсенале под Рязанью уже выгорелаОжидается, что с рассветом удастся приступить к локализации огня.
Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Лайф публиковал видео пожара на полигоне с вертолёта МЧС. Власти ввели режим ЧС. На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, которым руководит замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков. Там также находится глава МЧС России Евгений Зиничев. Он осмотрел пострадавшие жилые дома в соседних от склада населённых пунктах.
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