При пожаре на складе с боеприпасами под Рязанью пострадало 13 человек

Число пострадавших при пожаре на военном складе с боеприпасами в Рязанской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своём телеграм-канале.

Отмечается, что три человека находятся в Ряжском межрайонном медицинском центре, их состояние оценивается как средней тяжести. А ещё десять человек разместили в Скопинском ММЦ, из них один пострадавший находится в реанимации. По информации Лайфа, это женщина, сейчас она в коме и подключена к ИВЛ.