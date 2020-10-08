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Трассу под Рязанью открыли после ЧП на полигоне

Пожар на складе продолжается, интенсивность взрывов — три в минуту.

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Движение на федеральной трассе "Каспий" в Рязанской области полностью восстановлено после вчерашнего пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил заместитель главы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.

За ночь организовали движение на автомобильной дороге, регулируемое. Железнодорожное сообщение не прерывалось и не останавливалось, — сказал замминистра.

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Один пострадавший находится в коме.

По его словам, к утру интенсивность взрывов в районе ЧП снизилась, поэтому в ближайшее время военные проведут разведку и определят план дальнейшей ликвидации последствий. Булгаков добавил, что в эвакуационных пунктах остаётся около ста человек — это жители ближайших к военному складу деревень.

По данным экстренных служб, пожар и взрывы на складе продолжаются, их интенсивность составляет три взрыва в минуту.

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Специалист считает, что разбросанные снаряды будут тлеть ещё очень долго.

Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Также сообщалось, что в результате ЧП пострадало семь человек. Лайф публиковал видео пожара на полигоне с вертолёта МЧС. Власти ввели режим ЧС.

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