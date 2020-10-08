Трассу под Рязанью открыли после ЧП на полигоне

Движение на федеральной трассе "Каспий" в Рязанской области полностью восстановлено после вчерашнего пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил заместитель главы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.

— За ночь организовали движение на автомобильной дороге, регулируемое. Железнодорожное сообщение не прерывалось и не останавливалось, — сказал замминистра.

По его словам, к утру интенсивность взрывов в районе ЧП снизилась, поэтому в ближайшее время военные проведут разведку и определят план дальнейшей ликвидации последствий. Булгаков добавил, что в эвакуационных пунктах остаётся около ста человек — это жители ближайших к военному складу деревень.

По данным экстренных служб, пожар и взрывы на складе продолжаются, их интенсивность составляет три взрыва в минуту.