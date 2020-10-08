Трассу под Рязанью открыли после ЧП на полигоне

Движение на федеральной трассе "Каспий" в Рязанской области полностью восстановлено после вчерашнего пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил заместитель главы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.
— За ночь организовали движение на автомобильной дороге, регулируемое. Железнодорожное сообщение не прерывалось и не останавливалось, — сказал замминистра.
Снаряды рвутся до сих пор. Лайф публикует видео масштабного ЧП под Рязанью с коптераОдин пострадавший находится в коме.
По его словам, к утру интенсивность взрывов в районе ЧП снизилась, поэтому в ближайшее время военные проведут разведку и определят план дальнейшей ликвидации последствий. Булгаков добавил, что в эвакуационных пунктах остаётся около ста человек — это жители ближайших к военному складу деревень.
По данным экстренных служб, пожар и взрывы на складе продолжаются, их интенсивность составляет три взрыва в минуту.
Военный эксперт: Взрывы на полигоне под Рязанью могут раздаваться ещё неделюСпециалист считает, что разбросанные снаряды будут тлеть ещё очень долго.
Напомним, предварительной причиной пожара на военном складе боеприпасов назвали короткое замыкание в одном из помещений. Также сообщалось, что в результате ЧП пострадало семь человек. Лайф публиковал видео пожара на полигоне с вертолёта МЧС. Власти ввели режим ЧС.
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