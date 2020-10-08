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Женатый бухгалтер потратил деньги со счёта компании на секс с проститутками и порнозвездой

По его словам, это был способ поощрения хороших сотрудников за работу.

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Британская компания по ремонту автомобилей North of England Coachworks Ltd обвинила своего бухгалтера, 42-летнего Мохаммеда Асиф Хана, в краже миллиона фунтов стерлингов с банковских счетов предприятия, часть из которых, по собственному признанию мужчины, была потрачена на плотские утехи с проститутками и порнозвездой. Об этом сообщает Mirror.

Хан признаёт, что потратил деньги на четырёх "девушек", включая Джемму Мэсси, — говорится в сообщении.

В общей сложности на любовные дела экс-бухгалтер потратил 68 тысяч не своих фунтов стерлингов (почти семь миллионов рублей), причём, согласно выписке "чеков", значительная часть этих средств ушла именно на актрису, которая оценивает своё время в тысячу фунтов за час.

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Сергей лично показал своим гостьям тайник с деньгами, а потом и вовсе посылал девушек самостоятельно брать оттуда плату за каждый час.

В то же время Хан категорически отрицает обвинения в мошенничестве, поскольку, по его версии, в данной ситуации он скорее жертва. Якобы большая часть потраченных им средств — это его законные деньги, которые он ранее занимал компании. А расходы на личные нужны были "преимуществами" работы в данной организации, где секс — необычный способ поощрения сотрудников. Следствие по делу продолжается.

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