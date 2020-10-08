Число пострадавших в ходе беспорядков в Бишкеке превысило тысячу человек

В столице Киргизии, Бишкеке, с начала массовых беспорядков пострадало более тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

— За медицинской помощью обратились 1002 человека, — приводит агентство текст сообщения.

Из этого числа было госпитализировано 204 человека, остальные направлены лечиться амбулаторно. В свою очередь, МВД республики сообщает, что стражам порядка удалось взять ситуацию в городе под контроль и в настоящее время обстановка на улицах стабилизировалась.