Число пострадавших в ходе беспорядков в Бишкеке превысило тысячу человек

В столице Киргизии, Бишкеке, с начала массовых беспорядков пострадало более тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.
"Три девятки". Как устроена авиабаза Кант в Киргизии, и почему военных перевели на "особый" режим несения службыКак и 102-я база российских военных в армянском Гюмри, военная база Кант оснащена по последнему слову техники и позволяет сохранять мир в целом регионе.
— За медицинской помощью обратились 1002 человека, — приводит агентство текст сообщения.
Из этого числа было госпитализировано 204 человека, остальные направлены лечиться амбулаторно. В свою очередь, МВД республики сообщает, что стражам порядка удалось взять ситуацию в городе под контроль и в настоящее время обстановка на улицах стабилизировалась.
Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Митингующие захватили здание парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти.
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