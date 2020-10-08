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Число пострадавших в ходе беспорядков в Бишкеке превысило тысячу человек

Госпитализировано 204 человека.

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Фото © ЕРА / ТАСС

В столице Киргизии, Бишкеке, с начала массовых беспорядков пострадало более тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

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Как и 102-я база российских военных в армянском Гюмри, военная база Кант оснащена по последнему слову техники и позволяет сохранять мир в целом регионе.

За медицинской помощью обратились 1002 человека, — приводит агентство текст сообщения.

Из этого числа было госпитализировано 204 человека, остальные направлены лечиться амбулаторно. В свою очередь, МВД республики сообщает, что стражам порядка удалось взять ситуацию в городе под контроль и в настоящее время обстановка на улицах стабилизировалась.

Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Митингующие захватили здание парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти.

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