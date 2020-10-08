В Уссурийске тушат пожар на складе площадью более тысячи квадратов — видео с коптера

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В Уссурийске пожарные ликвидируют возгорание на складе кожаных изделий. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП, снятое с коптера.

На кадрах можно увидеть, что с крыши здания валят густые клубы тёмного дыма, поднимающиеся высоко в небо.

По информации регионального главка МЧС России, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. К месту происшествия спасатели прибыли через восемь минут после получения сигнала.