Попова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

В России осложняется ситуация с распространением коронавируса, заболеваемость растёт в 60 регионах страны, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

— Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому: мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная, и где-то даже к снижению идёт, — сказала она.

Попова подчеркнула, что снижение числа заболевших происходит в тех субъектах, где жители соблюдают требования, введённые из-за болезни. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что на сегодняшний день всё больше людей старше 60 лет заражаются коронавирусом. Однако в основном возраст пациентов с CoViD-19 колеблется от 30 до 49 лет.

По словам Поповой, в российских школах и университетах Роспотребнадзор не фиксирует развития эпидемического процесса, связанного с коронавирусом. Болезнь больше распространяется в вузах, так как студенты нарушают требования специалистов, однако вспышек ни в одном учебном заведении не наблюдается, отметила она.