СМИ узнали, кто станет "холостяком" в новом сезоне шоу

Не прошло и месяца с тех пор, как рэпер Тимати расстался с 24-летней моделью Анастасией Решетовой и уже появились первые новости о дальнейших планах шоумена на личную жизнь. По сообщениям портала Super.ru, музыкант станет героем нового сезона реалити-шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ.

37-летний рэпер, который воспитывает двоих детей, будет выбирать даму сердца на глазах у всей страны уже весной следующего года. Правда, съёмки ещё не начались, поскольку в данный момент идёт кастинг девушек на проект.