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Регион
Опубликовано 8 октября 2020, 09:21
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СМИ узнали, кто станет "холостяком" в новом сезоне шоу

Премьера запланирована на весну.

Не прошло и месяца с тех пор, как рэпер Тимати расстался с 24-летней моделью Анастасией Решетовой и уже появились первые новости о дальнейших планах шоумена на личную жизнь. По сообщениям портала Super.ru, музыкант станет героем нового сезона реалити-шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ.

37-летний рэпер, который воспитывает двоих детей, будет выбирать даму сердца на глазах у всей страны уже весной следующего года. Правда, съёмки ещё не начались, поскольку в данный момент идёт кастинг девушек на проект.

Тимати заподозрили в романе с татуировщицей, которая выложила нежные фото вскоре после его развода
Тимати заподозрили в романе с татуировщицей, которая выложила нежные фото вскоре после его развода

Напомним, Анастасия Решетова объявила о расставании с рэпером Тимати 11 сентября. Девушка написала в "Инстаграме" о том, что после шести лет отношений они с музыкантом так и не смогли пережить карантин и разъехались. У пары остался ребёнок, которому скоро исполнится год.

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Фото © Pixabay

Роман Имполитов
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