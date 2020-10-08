Иммунолог рассказала о самых опасных пациентах с коронавирусом

Люди, переносящие коронавирус в лёгкой форме, представляют наибольшую опасность для окружающих. Причём это могут быть как взрослые, так и дети, сообщила иммунолог, педиатр, главный детский инфекционист Управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина.

По её словам, такие пациенты не испытывают симптомов болезни, но, как правило, остаются заразными дольше, чем пациенты с тяжёлой формой. Врач добавила, что на сегодняшний день в одной из детских больниц Екатеринбурга остаётся около 70 пациентов без каких-либо симптомов, но выписывать их нельзя, поскольку они по-прежнему являются переносчиками вируса.

— Родители его [ребёнка] не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом, — рассказала Калугина в беседе с Ura.ru, добавив, что длительное выздоровление создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.