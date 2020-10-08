Офисный клерк возомнил себя героем сериала и разыграл коллег. Но только всё испортил

Мужчина, вдохновившись розыгрышами героя сериала "Офис" Джима Халперта, решил подшутить над коллегами, но случайно на несколько часов парализовал работу. Об этом он рассказал на Reddit.

По словам автора поста, он спрятал беспроводную колонку, к которой подключил старый телефон, в потолочной плите и включил запись кошачьего мяуканья на небольшой громкости. Спустя несколько часов, когда мужчина зашёл на кухню за кофе, он обнаружил, что его пранк остановил работу бухгалтерии — все сотрудники в течение трёх часов обсуждали спасение кошки, которая, по их мнению, застряла в вентиляции.

Позже автор розыгрыша обнаружил, что сотрудники сняли половину потолочных панелей во время операции спасения "несчастного животного". В итоге им удалось обнаружить мяукающую колонку. Начальник офиса пообещал вынести выговор виновному, когда его найдут, а также попросил работников рассказать известную им информацию о шутнике.

Пользователь Reddit рассказал, что на этом розыгрыш не закончился — сотрудники офиса стали строить конспирологические теории вокруг случившегося. Некоторые отказались верить в то, что источником звука была колонка. Один из них утверждает, что кошку на самом деле отравили, чтобы заставить всех вернуться к работе. А другие говорят, что слышали мяуканье за день до пранка, а кто-то уверен, что слышит его до сих пор.

В комментариях автора поста похвалили за задумку, отметив, что розыгрыш действительно забавный. Некоторые стали беспокоиться за мужчину, боясь, что он может потерять работу, однако тот заверил, что его вряд ли вычислят, так как в офисе работает около ста человек, а в помещении нет камер.