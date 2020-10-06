Лайф узнал результаты экспертизы на алкоголь по делу о гибели дочери Конкина

Содержание алкоголя в крови погибшей дочери актёра Владимира Конкина оказалось равно 0,4 промилле, что не могло стать причиной смерти Софии. Об этом Лайфу сообщил анонимный источник. Также экспертиза не показала в организме наличие спиртосодержащих продуктов.
В ближайшее время будут готовы результаты биохимии, которые укажут на наличие или отсутствие в организме Конкиной наркотических веществ, транквилизаторов и других препаратов, которые могли бы послужить причиной смерти. По словам источника, повторная экспертиза может дать ошибочный результат, поскольку в ходе вскрытия через тело прогоняется специальный раствор для изъятия биоматериала.
Адвокат отметила странности в поведении сожителя Софии Конкиной в день её гибелиМужчина даже не пытался искать возлюбленную — дочь знаменитого актёра.
Напомним, Софию Конкину доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Ближе к утру девушка скончалась из-за отказа почек. Следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку София отлично плавала. Отец девушки, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревает возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, девушка злоупотребляла алкоголем.
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