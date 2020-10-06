Лайф узнал результаты экспертизы на алкоголь по делу о гибели дочери Конкина

Содержание алкоголя в крови погибшей дочери актёра Владимира Конкина оказалось равно 0,4 промилле, что не могло стать причиной смерти Софии. Об этом Лайфу сообщил анонимный источник. Также экспертиза не показала в организме наличие спиртосодержащих продуктов.

В ближайшее время будут готовы результаты биохимии, которые укажут на наличие или отсутствие в организме Конкиной наркотических веществ, транквилизаторов и других препаратов, которые могли бы послужить причиной смерти. По словам источника, повторная экспертиза может дать ошибочный результат, поскольку в ходе вскрытия через тело прогоняется специальный раствор для изъятия биоматериала.