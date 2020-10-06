Следователи возбудили уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного схимонахом Сергием. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, с 2004 по 2019 год семерым детям в рамках "воспитательного" процесса причиняли физические и психические страдания, избивая их и не только. Отмечается, что четверо несовершеннолетних при этом находились в монастыре без взрослых, что допустили сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, в отношении которых также возбудили уголовное дело по факту халатности.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и делают всё необходимое для привлечения к ответственности виновных.
Бывший схиигумен Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь после отлучения от церквиСторонники экс-священнослужителя, в том числе с детьми, также продолжают оставаться в обители.
Ранее сами экс-воспитанники монастыря раскрыли подробности избиений.
Напомним, схиигумен Сергий стал скандально известен, когда взялся публично отрицать существование коронавируса, критиковать меры безопасности во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать. Позже его запретили в служении, а 3 июля епархиальный суд лишил его сана — и он стал схимонахом. 24 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении сана.
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