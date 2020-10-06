Следователи возбудили уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного схимонахом Сергием. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, с 2004 по 2019 год семерым детям в рамках "воспитательного" процесса причиняли физические и психические страдания, избивая их и не только. Отмечается, что четверо несовершеннолетних при этом находились в монастыре без взрослых, что допустили сотрудники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, в отношении которых также возбудили уголовное дело по факту халатности.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и делают всё необходимое для привлечения к ответственности виновных.

Ранее сами экс-воспитанники монастыря раскрыли подробности избиений.