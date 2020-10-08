Умер экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро Владимир Долгих

Экс-сенатор от Москвы и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих скончался в возрасте 95 лет. Об этом на своей странице в ВК сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Не стало легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих. Он был для меня старшим наставником и другом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям, — написал градоначальник.