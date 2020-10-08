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Умер экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро Владимир Долгих

Его не стало на 96-м году жизни.

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Фото © Соцсети

Экс-сенатор от Москвы и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих скончался в возрасте 95 лет. Об этом на своей странице в ВК сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Не стало легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих. Он был для меня старшим наставником и другом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям, — написал градоначальник.

Владимир Долгих дважды удостаивался звания Героя Социалистического Труда, был депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР, занимал высокие должности в ЦК КПСС. После распада Советского Союза занимался общественной деятельностью. В 2000-е стал членом совета директоров "Норникеля", которым руководил в советское время. В 2011-м он был избран в Государственную думу VI созыва, в 2013–2018 годы представлял исполнительный орган власти города Москвы в Совфеде.

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