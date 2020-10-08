Стал известен размер ущерба от пожара в санатории "Ялта"

Ущерб от пожара в санатории Минобороны РФ "Ялта" в Крыму оценивается в 200 миллионов рублей. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией. Предварительной причиной случившегося называют короткое замыкание в одном из туалетов.

Как уточнил собеседник Лайфа, дело о причинах возгорания передано в Главное военно-следственное управление по Крыму. Следователи проведут экспертизы, изучат материалы проверок пожарной безопасности, после чего станет понятно, кто несёт ответственность за произошедший пожар.