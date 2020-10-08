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Продюсер рассказал, сколько кинотеатров в России закроются насовсем из-за коронавируса

Онлайн никогда не заменит настоящего похода в кинозал, отметил Ершов.

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Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Треть российских кинотеатров не сможет вернуться к работе, так как месяцы пандемии коронавируса отрицательно сказались на киноиндустрии. Таким мнением в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" поделился председатель правления фонда "Кино & Театр" Станислав Ершов.

В России до пандемии было 4,5 тысячи экранов. Мне кажется, что треть точно не поднимется, — заявил продюсер.

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Отмечается, что без поддержки в Штатах могут исчезнуть две трети малых и средних кинозалов.

Специалист отметил, что онлайн-кинотеатры не спасают пострадавшую индустрию, так как не заменяют реальных кинозалов. При этом на сегодняшний день для продюсеров они являются "единственным способом" возврата денег, вложенных в производство.

Никакие стриминги и платные платформы не приносят даже нескольких процентов от того, что приносят кинотеатры. Это не работает, — пояснил Ершов.

Ранее композитор Виктор Дробыш пожаловался на убытки из-за коронавируса. Он пояснил, что пандемия поставила продюсеров в тяжёлое положение — работать приходится, "ничего не получая".

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