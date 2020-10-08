Не работала в ФБК и купила бутылку в аэропорту. У МВД есть ряд вопросов к спутнице Навального

Правоохранительные органы по-прежнему устанавливают местонахождение спутницы оппозиционера Алексея Навального Марии Певчих, которая сопровождала его в том числе во время поездки в Томск. Об этом сообщило в четверг управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. В ведомстве пояснили, что девушка, постоянно проживающая в Великобритании, уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию.

Между тем у полицейских есть к ней целый ряд вопросов, в частности о происхождении бутылки, на которой немецкие специалисты якобы нашли частицы нервно-паралитического отравляющего вещества. Дело в том, что маршрут передвижений соратников оппозиционера — Марии Певчих и Георгия Албурова — в день его госпитализации следователям уже известен: они проследовали из Томска в Новосибирск автомобильным транспортом, а оттуда вылетели в Омск самолётом. Так вот в ходе прохождения предполётного досмотра в аэропорту Толмачёво в их вещах отсутствовали какие-либо ёмкости объёмом свыше 100 мл. Не было у них и бутылки с водой: её девушка приобрела немного позднее.

— После прохождения предполётного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды "Святой источник" объёмом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск, — сообщили в полиции. — Это подтверждается снимками с камер видеонаблюдения аэропорта, запечатлевшими момент приобретения Марией Певчих бутылки воды, а также с рентгенотелевизионной установки в аэропорту, где Певчих и Албуров проходили досмотр багажа.

В ведомстве добавили, что информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией* тоже не нашла юридического подтверждения.

— В запросе, четвёртом запросе, направленном в Берлин, есть и другие весьма серьёзные и значимые для следствия вопросы. Мы не понимаем и не принимаем бездействия наших иностранных коллег, — добавили в пресс-службе ведомства.