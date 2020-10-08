Не работала в ФБК и купила бутылку в аэропорту. У МВД есть ряд вопросов к спутнице Навального

Правоохранительные органы по-прежнему устанавливают местонахождение спутницы оппозиционера Алексея Навального Марии Певчих, которая сопровождала его в том числе во время поездки в Томск. Об этом сообщило в четверг управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. В ведомстве пояснили, что девушка, постоянно проживающая в Великобритании, уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию.
Нераскрытый секрет Певчих — куда подевалась загадочная спутница Навального?На следующий день после госпитализации скандального блогера Алексея Навального с подозрением на отравление Лайф провёл мини-расследование о таинственной попутчице оппозиционера Марии Певчих. Сегодня МВД сообщило, что Певчих уклонилась от дачи объяснений и частным бортом улетела в Германию.
Между тем у полицейских есть к ней целый ряд вопросов, в частности о происхождении бутылки, на которой немецкие специалисты якобы нашли частицы нервно-паралитического отравляющего вещества. Дело в том, что маршрут передвижений соратников оппозиционера — Марии Певчих и Георгия Албурова — в день его госпитализации следователям уже известен: они проследовали из Томска в Новосибирск автомобильным транспортом, а оттуда вылетели в Омск самолётом. Так вот в ходе прохождения предполётного досмотра в аэропорту Толмачёво в их вещах отсутствовали какие-либо ёмкости объёмом свыше 100 мл. Не было у них и бутылки с водой: её девушка приобрела немного позднее.
Военный эксперт — о ситуации с Навальным: Его точно не травили "Новичком"Он отметил, что инцидент с блогером явно не был выгоден российским властям.
— После прохождения предполётного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды "Святой источник" объёмом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск, — сообщили в полиции. — Это подтверждается снимками с камер видеонаблюдения аэропорта, запечатлевшими момент приобретения Марией Певчих бутылки воды, а также с рентгенотелевизионной установки в аэропорту, где Певчих и Албуров проходили досмотр багажа.
В ведомстве добавили, что информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией* тоже не нашла юридического подтверждения.
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— В запросе, четвёртом запросе, направленном в Берлин, есть и другие весьма серьёзные и значимые для следствия вопросы. Мы не понимаем и не принимаем бездействия наших иностранных коллег, — добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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