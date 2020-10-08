Лайф узнал результаты независимой экспертизы тела Тесака. Вывод расходится с официальной версией

В распоряжении Лайфа оказались результаты независимой экспертизы тела националиста Максима Марцинкевича, которую по просьбе семьи Тесака провела судмедэксперт Елена Кучина. Она осмотрела тело, изучила посмертные фото и видео и пришла к выводу, что он не мог сам нанести себе такие увечья.

— Учитывая тот факт, что плечевые суставы правой и левой верхних конечностей отведены за спину, прихожу к следующему: причинение ран в околоушно-жевательной области справа и поднижнечелюстном треугольнике справа с переходом на область сонного треугольника и в грудинно-ключично-сосцевидной области и области сонного треугольника самостоятельно не представляется возможным, — говорится в заключении.

По мнению Кучиной, при наличии таких серьёзных ранений Марцинкевич не мог покончить с собой способом, который указывается в официальной версии причины смерти.

Также эксперт обнаружила на теле Тесака ссадины, кровоподтёки и пришла к выводу, что это повреждения, характерные для удара электрошокером. Кроме того, у Марцинкевича отсутствовали ногти на некоторых пальцах ног, а на руках они были сине-фиолетового цвета.

Судмедэксперт считает, что при вскрытии, проведении экспертизы и изъятии материалов для исследования были допущены грубые нарушения.