Лайф узнал результаты независимой экспертизы тела Тесака. Вывод расходится с официальной версией

В распоряжении Лайфа оказались результаты независимой экспертизы тела националиста Максима Марцинкевича, которую по просьбе семьи Тесака провела судмедэксперт Елена Кучина. Она осмотрела тело, изучила посмертные фото и видео и пришла к выводу, что он не мог сам нанести себе такие увечья.
— Учитывая тот факт, что плечевые суставы правой и левой верхних конечностей отведены за спину, прихожу к следующему: причинение ран в околоушно-жевательной области справа и поднижнечелюстном треугольнике справа с переходом на область сонного треугольника и в грудинно-ключично-сосцевидной области и области сонного треугольника самостоятельно не представляется возможным, — говорится в заключении.
По мнению Кучиной, при наличии таких серьёзных ранений Марцинкевич не мог покончить с собой способом, который указывается в официальной версии причины смерти.
Также эксперт обнаружила на теле Тесака ссадины, кровоподтёки и пришла к выводу, что это повреждения, характерные для удара электрошокером. Кроме того, у Марцинкевича отсутствовали ногти на некоторых пальцах ног, а на руках они были сине-фиолетового цвета.
"Кто-то перестарался". Отец Тесака заявил на похоронах сына, что его убилиПо словам Сергея Марцинкевича, он с адвокатами продолжит поиски виновных.
Судмедэксперт считает, что при вскрытии, проведении экспертизы и изъятии материалов для исследования были допущены грубые нарушения.
Напомним, националист Максим Марцинкевич, более известный под псевдонимом Тесак, был найден мёртвым утром 16 сентября в СИЗО в Челябинске. Родственники не поверили в официальную версию смерти Тесака и потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили. В ходе проверки следователи не выявили признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" для суицида. Несмотря на это, родственники уверены, что Тесак умер не своей смертью.
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