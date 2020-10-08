МВД РФ объяснило включение Тихановской в список разыскиваемых лиц

Министерство внутренних дел России прокомментировало информацию о включении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в список разыскиваемых на территории РФ лиц.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в России в отношении оппозиционерки уголовных дел возбуждено не было. Присутствие Тихановской в базе разыскиваемых министерство объяснило соглашениями, заключёнными в рамках СНГ.
"Надо проверить почтовый ящик". Тихановская призналась, что не знала об объявлении себя в розыск в РФОна отметила, что в последнее время у неё очень насыщенный график.
Напомним, данные экс-кандидата на пост главы Белоруссии Светланы Тихановской появились в реестре разыскиваемых лиц МВД РФ накануне. При этом, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается политик, в базе не уточняется.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании КС по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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