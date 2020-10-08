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МВД РФ объяснило включение Тихановской в список разыскиваемых лиц

В России уголовных дел против белорусской оппозиционерки не возбуждалось.

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Фото © EPA

Министерство внутренних дел России прокомментировало информацию о включении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в список разыскиваемых на территории РФ лиц.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в России в отношении оппозиционерки уголовных дел возбуждено не было. Присутствие Тихановской в базе разыскиваемых министерство объяснило соглашениями, заключёнными в рамках СНГ.

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Она отметила, что в последнее время у неё очень насыщенный график.

Напомним, данные экс-кандидата на пост главы Белоруссии Светланы Тихановской появились в реестре разыскиваемых лиц МВД РФ накануне. При этом, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается политик, в базе не уточняется.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании КС по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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