Посетитель бассейна, где утонул актёр Кафиятуллин, рассказал об инструкторах и медосмотрах — видео

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Инструкторы в бассейне московского фитнес-клуба "Арт-спорт", где утонул начинающий актёр Ринат Кафиятуллин, всегда оказывали помощь посетителям, если те в ней нуждались. Об этом Лайфу рассказал один из постояльцев спортивного центра.

— Ну был один раз. Ну вытащили быстренько — и всё. Женщине плохо было. Сердце, — рассказал мужчина, добавив, что спасатели среагировали за несколько секунд.

Он также рассказал, что администрация фитнес-клуба внимательно следит за здоровьем своих посетителей, требуя необходимые справки, а также проводя собственные медицинские осмотры. У каждого клиента есть собственная медицинская карта, которая хранится в спортцентре.

А вот администратор клуба от подробных комментариев отказался. Он лишь отметил, что инструкторы, которые пытались спасти Рината Кафиятуллина, действовали слаженно и чётко, и рассказал, что глубина бассейна, где погиб артист, составляет от 1,4 до 1,8 метра.