Отключился во время упражнения. Лайф узнал, как в бассейне пытались спасти молодого актёра

Молодой актёр Ринат Кафиятуллин отключился в бассейне в тот момент, когда выполнял упражнение, в результате чего и утонул. Об этом Лайфу рассказал источник в фитнес-клубе. Там также отметили, что тренер внимательно наблюдал за погибшим всё время.

Как только сотрудник фитнес-центра заметил, что молодой актёр опустил голову в воду и перестал двигаться, он проверил его реакцию с помощью шеста. Не получив никакого отклика на свои действия, вместе с другими тренерами он вытащил артиста из воды, Ринату тут же стали оказывать первую помощь.

Как стало известно Лайфу, предварительно, у погибшего не было алкогольной интоксикации, однако результаты анализов на алкоголь будут известны только через неделю, а на медпрепараты и наркотики — через три недели. Причиной смерти молодого актёра стало утопление.