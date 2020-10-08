Отключился во время упражнения. Лайф узнал, как в бассейне пытались спасти молодого актёра

Молодой актёр Ринат Кафиятуллин отключился в бассейне в тот момент, когда выполнял упражнение, в результате чего и утонул. Об этом Лайфу рассказал источник в фитнес-клубе. Там также отметили, что тренер внимательно наблюдал за погибшим всё время.
Как только сотрудник фитнес-центра заметил, что молодой актёр опустил голову в воду и перестал двигаться, он проверил его реакцию с помощью шеста. Не получив никакого отклика на свои действия, вместе с другими тренерами он вытащил артиста из воды, Ринату тут же стали оказывать первую помощь.
Как стало известно Лайфу, предварительно, у погибшего не было алкогольной интоксикации, однако результаты анализов на алкоголь будут известны только через неделю, а на медпрепараты и наркотики — через три недели. Причиной смерти молодого актёра стало утопление.
Утонувший в бассейне актёр страдал редким прогрессирующим заболеванием. Но о нём в фитнес-клубе не зналиПриехавшие на место происшествия медики рассказали, что артист отключился при погружении в воду.
Напомним, инцидент произошёл накануне примерно в 19:00, когда в бассейне было много посетителей. Актёр нырнул в воду, и через полторы минуты один из тренеров заметил, что он не двигается. Рината вытащили из воды и постарались откачать и сотрудники клуба, и медики, но спасти молодого человека не удалось. По мнению врачей, молодой человек отключился, ныряя в воду.
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